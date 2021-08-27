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История одной фотографии. Али срубил соперника мощным ударом, накричал и стал легендой

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
27 августа, 09:45
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В 1965 году Листон рухнул на настил ринга, а взбешенный Али отказался идти в нейтральный угол. Склонившись над соперником, он кричал и призывал того продолжить бой
Нокаут Мухаммед Али - Сонни Листон. Легендарное фото
Нокаут Мухаммед Али - Сонни Листон. Легендарное фото

Что на снимке: чемпион по боксу в супертяжелом весе Мухаммед Али стоит над поверженным соперником Сонни Листоном.

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Что произошло: Али отобрал у Листона титул в 1964 году, а в матче-реванше в 1965-м нокаутировал своего соперника уже в первом раунде. Листон рухнул на настил ринга, а разозленный Мухаммед Али отказался идти в нейтральный угол. Склонившись над соперником, он закричал:

"Вставай и дерись! Ты же у нас такой плохой парень!".

Мухаммед Али – Сонни Листон. Легендарный бой 1965 года
Мухаммед Али – Сонни Листон. Легендарный бой 1965 года / Фото: Getty Images

Мухаммед Али – Сонни Листон

Перед боем фаворитом считали Листона, который жаждал реванша за поражение, которое потерпел годом ранее.

Нокаут от Мохаммеда Али на второй минуте стал сенсацией, многие буквально не верили в произошедшее.

"Нокаутирующий удар был произведен с той потрясающей быстротой, что и отличает Клея от любого другого тяжеловеса. Он уклонился от одного из увесистых джебов Листона, уверенно поставил свою левую стопу на пол и правой резко ударил соперника в челюсть. Удар оказался такой силы, что поднял левую ногу Листона в тот момент, когда его тело уже падало на ринг", – так описывал нокаут журналист Sports Illustrated.

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Начали появляться слухи о том, что Листона заставили лечь. По одной из версий, боксера запугали люди из организации "Нация ислама", с которой был связан Али. По другой, "сдача" могла быть вызвана долгами перед мафией.

Этот кадр считается одним из лучших в истории спорта.

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