И это еще реванша не было! Усик "нокаутировал" Джошуа всего за 70 секунд (видео)

Александр и Энтони провели затяжную дуэль взглядов. Украинец смог дольше продержаться

Энтони Джошуа и Александр Усик / Фото: Reuters

Уже 20 августа в Саудовской Аравии пройдет бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа. За два месяца до поединка боксеры встретились на пресс-конференции в Джидде.

Украинец заявился на мероприятие в патриотическом луке. После пресс-конференции Александр и Энтони провели затяжную дуэль взглядов. Оппоненты смотрели друг на друга почти полторы минуты, а "победителем противостояния" вышел украинец.

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В сентябре прошлого года Александр одолел британца в Лондоне и стал чемпионом мира по версии WBO, WBA, IBF и WBA Super в супертяжелом весе. Теперь же AJ хочет забрать награды себе обратно.

За свою карьеру профи Александр провел 19 поединков и все выиграл (13 – нокаутом). У Джошуа были 24 победы в 26 боях. Помимо украинца Энтони проигрывал Энди Руису. Букмекеры считают Усика фаворитом боя-реванша против Джошуа.