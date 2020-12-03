Українська
$ 28,44
34,32
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Джошуа готов ставить деньги, что будет биться с Усиком, а не с Фьюри

3 декабря, 10:40

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Энтони не знает, чего ждать от "Цыганского короля"

Чемпион мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBO, IBF и WBA Энтони Джошуа готовится к защите своих титулов в бою с болгарином Кубратом Пулевым. Титульный поединок пройдет в Лондоне 12 декабря. Однако британец позволяет себе и заглядывать наперед, ожидая, в частности, встречу с украинцем Александром Усиком. Тем временем Пулев угрожает Джошуа перед боем: "Он не видел ничего подобного".

Реклама

Несмотря на то, что встреча Тайсона и Энтони на ринге считается самой ожидаемой, чемпион по трем версиям не уверен в действиях соотечественника. Его слова приводит сайт vringe:

"Кого я вижу, когда смотрю на Фьюри? Потрясающе талантливого боксёра. Но никогда не знаешь, что он отчебучит в следующую минуту: вернется он или уйдет, какие у него планы, собирается ли он драться с Деонтеем Уайлдером".

При этом Джошуа приводит в пример украинского претендента:

"С Усиком все понятно. Он заявил, что подерется с Дереком Чисорой, и провел с ним бой. Появились слухи о встрече с Чеззом Уизерспуном и он действительно с ним отбоксировал. Я предпочитаю иметь дело с теми, кто настроен серьезно. Если Фьюри будет настроен серьезно, то мы подеремся. Я очень хочу проверить себя в бою с ним, ведь у него высочайший боксерский IQ. Я готов, но не знаю, когда он будет готов к этому.

Если бы мне пришлось ставить деньги, то я поставил бы на бой с Усиком. Ведь он со мной в одной команде Matchroom Boxing, и его слова никогда не расходятся с делом".

Читайте о том, что Фьюри назвал Джошуа самым легким для себя соперником.

Смотрите, как Усик тренировался перед боем с Чисорой:

Усик, тренировки перед Чисорой Видео: USYK17
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бой бокс Александр Усик Тайсон Фьюри вероятность ставка Энтони Джошуа
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Майк Тайсон вернулся на ринг спустя 15 лет! Он дрался 8 раундов, результат – редкий для бокса
Майк Тайсон вернулся на ринг спустя 15 лет! Он дрался 8 раундов, результат – редкий для боксаБокс
Майк Тайсон – Рой Джонс: когда начало и где смотреть бой суперлегенд
Майк Тайсон – Рой Джонс: когда начало и где смотреть бой суперлегендБокс
Фьюри на весь мир обозвал Кличко
Фьюри на весь мир обозвал Кличко "большим украинским бомжарой" (видео)Бокс
Из-за денег: Усик уходит от братьев Кличко
Из-за денег: Усик уходит от братьев КличкоБокс
Промоутер Ломаченко назвал идиотами тех, кто смотрел бой Тайсон – Джонс
Промоутер Ломаченко назвал идиотами тех, кто смотрел бой Тайсон – ДжонсБокс
Популярный блогер размазал по рингу звезду НБА: пришлось срочно звать врачей
Популярный блогер размазал по рингу звезду НБА: пришлось срочно звать врачейБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять