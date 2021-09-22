Друг не верит в Усика: "Реально, шансы в пользу Джошуа"

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик считает, что габариты Энтони Джошуа делают его фаворитом в бою против Александра Усика

Гвоздик и Усик / Фото: Instagram

Накануне чемпионского боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа много мнений и прогнозов.

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Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик оценил шансы своего друга Усика на победу.

"Я очень болею за Сашу и очень хочу, чтобы он выиграл. Но если реально смотреть на ситуацию, то мое мнение: до боя шансы 55 на 45 в пользу Джошуа. Знаете же эту известную пословицу, что хороший большой боксер всегда победит хорошего маленького боксера.

Джошуа еще никогда не встречался с таким боксером, как Усик. Саша еще не боксировал с таким бойцом, как Джошуа. Да, был Чисора – крепкий боксер, но середняк. Плюс, он ниже Усика. Пока сложно спрогнозировать, как будут развиваться события, учитывая, что Джошуа не только сильно бьет, но и еще выше Саши", – цитирует Гвоздика СпортАрена.

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У букмекеров явный фаворит предстоящего боя – Джошуа. На его победу установлен коэффициент 1.36, на ничью – 21, на победу Усика – 3.0. Иными словами, вероятность выигрыша британца составляет 66 процентов, украинца – 30 процентов.

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