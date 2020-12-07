COVID-19 свалил с ног известного боксера: "Я никогда не чувствовал себя так плохо"

Бывший чемпион мира в тяжелом весе поляк Кшиштоф Головацкий (31-2, 19 KO), который не очень верил в опасность коронавируса, теперь по-настоящему страдает из-за Covid-19. Сначала поляк лишился возможности боксировать в Лондоне за пояс чемпиона WBO с Лоуренсом Околи (14-0, 11 KO), а теперь не может нормально ходить.

"Вы можете догадаться, что положительный результат теста на COVID-19 стал для меня спортивной трагедией, были потеряна интенсивная подготовка, часы тренировок. Тест повторили в лаборатории, это была просто формальность, потому что я никогда не чувствовал себя так плохо, как сейчас", – написал Гловацкий в соцсетях.

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Боксер признался, что раньше у него были сомнения в существовании вируса:

"Но даже если он существует, я предполагал, что молодой, здоровый человек, как я, обязательно перенесу его бессимптомно. Но нет ничего хуже. Полное отсутствие сил, отдышка, не проходит головная боль, у меня совсем нет обоняния. У моей Ани тоже положительный результат и она, как и я, тяжело болеет вирусом. Хотя ведет активный и здоровый образ жизни. Будьте осторожны. Нет никакого заговора, это не шутка!"

Ранее мы писали, что жертву Усика лишили чемпионского пояса за "грязный" бокс. Недозволенные приемы Майриса Бриедиса в бою против поляка Кшиштофа Гловацкого вылезли ему боком. Однако напомним, что и сам Гловацкий в 2015 году потерял титул в бою с украинцем.

Видео: Сегодня

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