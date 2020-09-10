Чемпиона России по боксу приговорили в трем годам за сломанный нос гвардейца и кокаин

Двукратный чемпион России по боксу в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили, который зимой сломал нос росгвардейцу, приговорен судом к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года – сообщает Интерфакс. Инцидент произошел в ночь на 1 февраля в Москве, когда 24-летний спортсмен с другом забирал кладку с наркотиками. При задержании Георгий сопротивлялся, в при досмотре у него обнаружили 0,61 грамма кокаина.

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В итоге Кушиташвили был признан виновным в хранении наркотиков без цели сбыта, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Вину спортсмен в суде признал и заявил, что раскаивается в содеянном. Росгвардеец, которому Кушиташвили сломал нос, сообщил, что боксер принес ему извинения, а также заплатил 200 000 рублей в счет возмещения морального и физического ущерба. Он просил не наказывать Георгия строго.

Георгий Кушиташвили / Фото: Twitter

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Интересно, что в 2017 году Георгий Кушиташвили был включен в состав российской сборной на чемпионат Европы в Харькове, но государственная пограничная служба Украины не впустила его на территорию страны по причине нарушения государственной границы в районе Крыма. Кушиташвили принимал участие в чемпионате мира 2019 года. По данным boxrec, на данный момент в любительском боксе одержал 41 победу и потерпел 11 поражений.

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Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

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