Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости бокса

Чемпиона России по боксу приговорили в трем годам за сломанный нос гвардейца и кокаин

10 сентября, 16:52

Елена Павлова Елена Павлова

Спортсмен принес пострадавшему извинения, а также заплатил 200 000 рублей

Двукратный чемпион России по боксу в весе до 81 кг Георгий Кушиташвили, который зимой сломал нос росгвардейцу, приговорен судом к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года – сообщает Интерфакс. Инцидент произошел в ночь на 1 февраля в Москве, когда 24-летний спортсмен с другом забирал кладку с наркотиками. При задержании Георгий сопротивлялся, в при досмотре у него обнаружили 0,61 грамма кокаина.

Реклама

Читайте также: "Низшая точка в моей жизни": Тайсон вспомнил, как избивал семерых проституток под наркотиками

В итоге Кушиташвили был признан виновным в хранении наркотиков без цели сбыта, а также в применении насилия в отношении представителя власти. Вину спортсмен в суде признал и заявил, что раскаивается в содеянном. Росгвардеец, которому Кушиташвили сломал нос, сообщил, что боксер принес ему извинения, а также заплатил 200 000 рублей в счет возмещения морального и физического ущерба. Он просил не наказывать Георгия строго.

Георгий Кушиташвили

Георгий Кушиташвили / Фото: Twitter

В тренде
Украина – Швейцария: онлайн Лиги наций с видеоповторами голов и моментов
Реклама

Интересно, что в 2017 году Георгий Кушиташвили был включен в состав российской сборной на чемпионат Европы в Харькове, но государственная пограничная служба Украины не впустила его на территорию страны по причине нарушения государственной границы в районе Крыма. Кушиташвили принимал участие в чемпионате мира 2019 года. По данным boxrec, на данный момент в любительском боксе одержал 41 победу и потерпел 11 поражений.

Смотрите также, как боксер выпадает из ринга

Боксер выпал из ринга перед боем Видео: Twitter

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

приговор боксер сборная России сломал нос Георгий Кушиташвили
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видео
Микки Рурк в ринге преклонил колено перед украинским боксером: видеоБокс
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церкви
Конфликт Ломаченко и Редкача: с чего началась неприязнь, едва не переросшая в потасовку в церквиБокс
Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксеры
Ломаченко в церкви в США с матами напал на Редкача: что не поделили украинские боксерыБокс
Кличко теперь манекенщик: как легенда бокса дефилировал по подиуму на неделе моды
Кличко теперь манекенщик: как легенда бокса дефилировал по подиуму на неделе модыБокс
Чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-Анджелесе
Чемпион мира по боксу поддержал Редкача в конфликте с Ломаченко в Лос-АнджелесеБокс
"Я прикончу его": украинцу Деревянченко угрожают расправой накануне чемпионского бояБокс

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять