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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

Наконец-то видно, что Украина! Биатлонистки показали форму на сезон

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
9 ноября, 14:14
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Болельщикам понравилась экипировка, в которой девушки из биатлонной сборной Украины будут выступать в сезоне 2021-22
Украинские биатлонистки - в ной форме
Украинские биатлонистки - в ной форме / Фото: Федерация биатлона Украины

Федерация биатлона Украины представила форму нашей сборной на сезон 2021-2022. Она выполнена в сине-желтых цветах, с большими буквами UKR в районе ноги.

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Болельщикам обновка украинской сборной от шведской компании спортивной одежды пришлась по душе.

"Ну наконец-то – похоже на Украину, и искать своих будет не трудно. А то смотришь по телевизору и гадаешь – наши или нет".

"Класс, теперь уже наших будет видно", – пишут в соцсетях поклонники украинской биатлонной сборной.

Наша форма на сезон-2021/22

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В такой форме выступали в сезоне 2020/21

Отметим, что Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. А главным событием сезона станет Олимпиаде-2022 в Пекине – биатлонные гонки ОИ пройдут с 5 по 19 февраля.

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