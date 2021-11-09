Наконец-то видно, что Украина! Биатлонистки показали форму на сезон

Федерация биатлона Украины представила форму нашей сборной на сезон 2021-2022. Она выполнена в сине-желтых цветах, с большими буквами UKR в районе ноги.
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Болельщикам обновка украинской сборной от шведской компании спортивной одежды пришлась по душе.
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"Ну наконец-то – похоже на Украину, и искать своих будет не трудно. А то смотришь по телевизору и гадаешь – наши или нет".
"Класс, теперь уже наших будет видно", – пишут в соцсетях поклонники украинской биатлонной сборной.
Наша форма на сезон-2021/22
В такой форме выступали в сезоне 2020/21
Отметим, что Кубок мира по биатлону стартует 27 ноября в шведском Эстерсунде. А главным событием сезона станет Олимпиаде-2022 в Пекине – биатлонные гонки ОИ пройдут с 5 по 19 февраля.
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