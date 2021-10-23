На это больно смотреть. Украинская биатлонистка изуродовала себе лицо

Украинская биатлонистка Анна Кривонос получила жуткие травмы лица на тренировке в итальянском Ливиньо. Наша спортсменка упала на лыжероллерной тренировке. Аню доставили в больницу, где ей наложили несколько швов.

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Подробности инцидента XSPORT.ua рассказал старший тренер женской сборной Украины Урош Велепец.

"На 10-километровой лыжероллерной трассе есть участок со спуском, в конце которого не очень качественное покрытие. Аня или не заметила эту выбоину, или не смогла сгруппироваться, вследствие чего получилось падение.

К счастью, руки и ноги она себе не повредила, но очень сильно счесала лицо. Ей даже наложили несколько швов в местной больнице. Также сделали рентген, чтобы исключить всяческие переломы", – заявил Велепец.