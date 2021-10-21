20 октября 22:00
Янг Бойз 1
Вильярреал 4
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед 3
Аталанта 2
20 октября 22:00
Лилль 0
Севилья 0
20 октября 22:00
Челси 4
Мальме 0
20 октября 22:00
Зенит 0
Ювентус 1
20 октября 22:00
Бенфика 0
Бавария 4
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
3 ноября 19:45
Милан --
Порту --
3 ноября 19:45
Реал --
Шахтер --
3 ноября 22:00
Манчестер Сити --
Брюгге --
3 ноября 22:00
Лейпциг --
ПСЖ --
3 ноября 22:00
Ливерпуль --
Атлетико --
3 ноября 22:00
Спортинг --
Бешикташ --
3 ноября 22:00
Боруссия Д --
Аякс --
3 ноября 22:00
Шериф --
Интер --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🤐 Темникгейт 🚫 Жесткий карантин - октябрь 2021 ⚽ ЦСКА - Заря: онлайн 👑 Мисс Украина-2021
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости биатлона

"У норвежцев рожи кривые". Комментатор из Миротворца нашел способ отбелить российских допингистов

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
21 октября, 11:58
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Допинговый скандал в российском спорте больно ударил по амбициям россиян. Как всегда, виновны все вокруг, но только не они сами
Губерниев обвинил норвежских спортсменов в употреблении допинга
Губерниев обвинил норвежских спортсменов в употреблении допинга / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выступил с обвинениями норвежских спортсменов в употреблении допинга, при этом не выбирая выражений.

Читайте также: Будет продолжаться вечно: Россию до сих пор лишают медалей с Олимпиады в Сочи

Реклама

"Три лидера мировых лыж из Норвегии имели проблемы с запрещенными препаратами – Терезе Йохауг, Мартин Йонсруд Сундбю и Марит Бьорген. Это все, что нужно знать о норвежских лыжах. У всех троих это якобы случайно и связано с болезнями. Чья бы корова мычала.

Марит, конечно, написала об этом сама, но мы же знаем, для чего это делается. Лучше написать самому, иначе это рано или поздно будет известно, потому что есть источники в FIS. Тайное всегда становится явным", – цитирует слова Губерниева РИА Новости Спорт.

Речь идет о восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген, которая в автобиографической книге рассказала, как у нее обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали.

Марит Бьорген
Марит Бьорген / Фото: Getty Images

В тоже время, российский комментатор решил сыграть на опережение и защитить российского биатлониста Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг.

Реклама

"С началом нового сезона я буду ждать новых атак на российский спорт. Будет попытка переключить внимание на Александра Логинова, который опять не извиняется, будут нам припоминать старые дела. Но у норвежцев рожа крива, это совершенно понятно. Они вруны и лицемеры", – не выбирал слов одиозный комментатор.

Напомним, что четырехкратный чемпион Европы Александр Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Александр Логинов
Александр Логинов / Фото: Reuters

Также мы сообщали, как во время внезапной проверки на допинг, соревнования по биатлону внезапно покину 33 российских спортсмена.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Ворскла

23 окт

17:00

Шахтер

6.05

4.60

1.49

Динамо

24 окт

17:00

Днепр-1

1.36

5.30

7.90
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2016К
2
Александр Усик Александр Усик
1607К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1465К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
827К
6
Иван Редкач Иван Редкач
719К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
644К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
517К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
496К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
435К
Рекорд Ломаченко
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
11
11:25
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Пятница, 22 октября
17:00
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять