"У норвежцев рожи кривые". Комментатор из Миротворца нашел способ отбелить российских допингистов

Допинговый скандал в российском спорте больно ударил по амбициям россиян. Как всегда, виновны все вокруг, но только не они сами

Губерниев обвинил норвежских спортсменов в употреблении допинга / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский комментатор Дмитрий Губерниев выступил с обвинениями норвежских спортсменов в употреблении допинга, при этом не выбирая выражений.

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"Три лидера мировых лыж из Норвегии имели проблемы с запрещенными препаратами – Терезе Йохауг, Мартин Йонсруд Сундбю и Марит Бьорген. Это все, что нужно знать о норвежских лыжах. У всех троих это якобы случайно и связано с болезнями. Чья бы корова мычала. Марит, конечно, написала об этом сама, но мы же знаем, для чего это делается. Лучше написать самому, иначе это рано или поздно будет известно, потому что есть источники в FIS. Тайное всегда становится явным", – цитирует слова Губерниева РИА Новости Спорт.

Речь идет о восьмикратной олимпийской чемпионки Марит Бьорген, которая в автобиографической книге рассказала, как у нее обнаружился положительный допинг-тест в 2017 году на чемпионате мира в Лахти. На том турнире норвежка выиграла четыре золотые медали.

Марит Бьорген / Фото: Getty Images

В тоже время, российский комментатор решил сыграть на опережение и защитить российского биатлониста Александра Логинова, отбывшего дисквалификацию за допинг.

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"С началом нового сезона я буду ждать новых атак на российский спорт. Будет попытка переключить внимание на Александра Логинова, который опять не извиняется, будут нам припоминать старые дела. Но у норвежцев рожа крива, это совершенно понятно. Они вруны и лицемеры", – не выбирал слов одиозный комментатор.

Напомним, что четырехкратный чемпион Европы Александр Логинов отбыл двухлетнюю дисквалификацию за употребление допинга.

Александр Логинов / Фото: Reuters

Также мы сообщали, как во время внезапной проверки на допинг, соревнования по биатлону внезапно покину 33 российских спортсмена.