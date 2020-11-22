Чемпионка-каратистка поразила трюками с баскетбольными мячами

Забавный эксперимент провели чемпионка Европы по карате в весовой категории до 55 кг Анжелика Терлюга и чемпион мира по слэм-данкам Дмитрий Кривенко. Украинские мастера объединили свои усилия и сотворили немало забавных трюков, которыми поделились в интернете. Ранее красотка-каратистка сбила с головы депутата рулон бумаги и разбила фоторамку.

Реклама

28-летняя одесситка посбивала баскетбольные мячи с рук и даже головы Дмитрия и его партнеров. После чего он решил отомстить и показал свое умение делать трюки. В частности, парень забил слэм-данк, перепрыгнув через Анжелику. Девушка даже закрыла глаза, но все прошло успешно и эффектно.

Совместными усилиями команда отправила мяч в кольцо: каратистка выбила мяч из руки у одного из данкеров и направила его в щит, а Дмитрий в прыжке одной рукой его поймал и направил в кольцо. Смотрите "фокусы" Анжелики и Дмитрия.

Напомним, что Терлюга будет выступать на Олимпийских играх в Токио в следующем году. Кривенко же не однажды становился победителем различных конкурсов среди данкеров; также он выступает в команде 3х3.

Реклама

Ранее украинец Кривенко поразил легенд НБА зрелищными данками.

Смотрите, как борец-депутат Жан Беленюк висел вниз головой.

Жан Беленюк висит вниз головой

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама