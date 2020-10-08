Армянские баскетболисты погибли в боях за Нагорный Карабах

Два баскетболиста из Армении погибли во время боев в Нагорном Карабахе. Федерация баскетбола Армении сообщила, что в результате конфликта погиб воспитанник баскетбольной команды ХМОММ Айк Саакян.

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Перед этим погиб бывший баскетболист юношеской сборной Армении Тигран Микоян, сообщает News.am. Подробности гибели спортсменов не сообщаются.

Напомним, что Армения и Азербайджан вошли в новый виток эскалации на границе, который стал самым крупным после завершившейся в 1994 году войны в Нагорном Карабахе. С 27 сентября стороны обмениваются артиллерийскими ударами и подсчитывают потери друг друга – в живой силе, авиации и артиллерии. Также систематически сообщается о погибших и раненых мирных жителях.

В ЕС заявили, что военный конфликт в Нагорном Карабахе может закончиться эскалацией и втягиванием в войну других регионов.

Все подробности в спецтеме Война за Нагорный Карабах

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