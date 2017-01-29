"Ястребиный глаз" помог Роджеру Федереру выиграть Australian Open (фото)

Сегодня, 14:15

В финале швейцарец обыграл в пяти сетах Рафаэля Надаля

Швейцарский теннисист Роджер Федерер выиграл 18-й турнир "Большого шлема". Сегодня в финале Australian Open Федерер в пяти сетах обыграл испанца Рафаэля Надаля – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

В решающем сете Федерер уступал – 1:3. Но сумел взять пару брейков и вернуться в игру.

При матчболе Федерер ударил в угол. Надаль не достал мяч, но усомнился в том, что тот попал в корт. Взял "челлендж", но "Ястребиный глаз" указал, что мяч задел линию. Федерер тут же запрыгал на радостях.

Это был девятый финал Федерера и Надаля на "Больших шлемах". 6:3 – в пользу Надаля.
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Сегодня|Спорт

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