Яркие кадры награждения Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (фото)

Сегодня, 15:43

Теннисисты сыграли в финале Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер выиграл первый в году турнир "Большого шлема". Роджер стал победителем Australian Open, который сегодня завершился в Мельбурне.

В финальном поединке Федерер в пяти сетах обыграл своего извечного соперника испанца Рафаэля Надаля – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.

Для Федерера – это 18-я победа на турнирах "Большого шлема". Больше никто не выигрывал.
теннис, Australian Open, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Большой шлем, теннисисты

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Сегодня|Спорт

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