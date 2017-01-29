Яркие кадры награждения Роджера Федерера и Рафаэля Надаля (фото)
Теннисисты сыграли в финале Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер выиграл первый в году турнир "Большого шлема". Роджер стал победителем Australian Open, который сегодня завершился в Мельбурне.
В финальном поединке Федерер в пяти сетах обыграл своего извечного соперника испанца Рафаэля Надаля – 6:4, 3:6, 6:1, 3:6, 6:3.
Для Федерера – это 18-я победа на турнирах "Большого шлема". Больше никто не выигрывал.
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