Украинский триумф на "Шлеме": Марте Костюк до рекорда не хватило 5 дней

Впервые в истории украинка стала чемпионкой Australian Open среди юниоров. Трофей достался 14-летней Марте Костюк, посеянной здесь под 11-м номером. Она - одна из самых юных победительниц АО в истории: младше нее лишь обидчица Элины Свитолиной, выбившая украинку в третьем круге, Анастасия Павлюченкова из России, которая выиграла в 2006-м (ей тоже было 14, но на 5 дней меньше, чем Марте). До этого в Мельбурне украинским юниорам удавалось победить только в парном разряде - Ангелине Калининой в 2014-м в дуэте с россиянкой Елизаветой Куличковой. Кстати, австралийский "Большой шлем" - самый успешный для взрослых "сине-желтых": нашими единственными чемпионами "Шлемов" среди взрослых в 2008 году стали сестры Алена и Катерина Бондаренко.

В непростом финальном матче Марта обыграла опытную (по юниорским меркам, конечно) теннисистку из Швейцарии Ребеку Масарову, лидера рейтинга, чемпионку Ролан Гаррос и первую сеяную на АО, - 7:5, 1:6, 6:4. Швейцарка, к слову, из одного города с Роджером Федерером – видно, Базель богат на таланты. А у Марты и Роджера с недавних пор один тренер – Иван Любичич. В субботу Ребеке удалось отобрать у украинки один сет, но после обидных 1:6 Костюк собралась и выгрызла победу в трех партиях. Причем сделала это на дебютном для себя турнире "Большого шлема"!

"Я серьезно улучшила свой уровень игры, и я это чувствую, - делилась потом Марта. - Возможно, самый эффективный период был в мае, когда Иван Любичич пригласил меня тренироваться в Монте-Карло на десять дней. После этого я выиграла турнир второй категории. Думаю, я улучшила свою подачу и начала больше тренироваться. Потом я подписала контракт с Иваном и стала заниматься в Каннах, Киеве, в общем, везде. Это здорово. Но обычно я тренируюсь на турнирах. Бывает, приезжаю в Киев на одну-две недели два раза в год".

Знаменитый хорватский теннисист и тренер еще более легендарного Роджера Федерера Любичич оказал немалое влияние на Марту: "Он поделился своим опытом. Он помогает мне, когда я в этом нуждаюсь. Он сказал, что будет приходить на мои матчи и поддерживать меня. Если мне что-то понадобится, я могу у него спросить. Он каждый день присутствовал на моих играх". Но неизменная поддержка, конечно, семейная, которая, как это часто бывает в теннисе, еще и тренерская в одном лице: "Здесь со мной моя мама (Талина Костюк. - Авт.), она же и мой наставник. Когда я играю на крупных турнирах, она всегда со мной". Победу Марта собралась отметить по-современному: "Я сменю экран на своем телефоне. У меня не было на это времени три недели. И, наверное, пойду по магазинам".

Другим особенным событием для Марты, которая наличие кумиров у себя отрицает, все же стала встреча с теперь уже 18-кратным обладателем "Шлемов": "Здесь я наконец-то встретила Роджера Федерера. Он меня поздравил с победой. Я сфотографировалась с ним, и до сих пор под впечатлением".

Вообще 14-летняя киевская школьница не робкого десятка. В марте 2016-го она выступила на парламентских слушаниях в Верховной Раде, призвав депутатов принять законы и создать условия предпринимателям, которые могли бы финансировать талантливых спортсменов в нашей стране. Чтобы спортсмены, в свою очередь, оставались в Украине, а не стремились сменить гражданство.

ДОПУСК К ВЗРОСЛОЙ "СЕТКЕ"

"В этом году по юниорам планирую играть только на турнирах "Большого Шлема", - заявила 14-летняя Костюк. – У нас ведь ограничения на выступления во взрослых соревнованиях, поэтому я не очень хочу играть другие профитурниры в это время".

По правилам, между 14-м днем рождения и днем перед 15-м теннисистка может сыграть максимум в 8 взрослых турнирах ITF. Не более трех из них с фондом более $50 000. На турнирах WTA выступит только при wild card, но тогда прогорает один старт ITF. Если позволяет рейтинг, к соревнованиям WTA допускают с 15 лет.

На взрослом уровне Марта дебютировала в августе в Харькове, уступив в 1-м круге. На 2-м старте ITF в октябре в Египте дошла до 1/4-й. Чтобы получить позицию в рейтинге WTA, обязана сыграть минимум три турнира, а у Марты их два, или набрать 10 очков, а у девушки их 2.