Свитолина вышла в финал турнира в Тайване и может установить рекорд Украины

Сегодня, 12:26

За победу в турнире украинская теннисистка поспорит с китаянкой Пен Шуай

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в финал турнира WTA International Taiwan Open.

В полуфинале харькочанка, посеянная под первым номером, в двух партиях переиграла представительницу Люксембурга Мэнди Минеллу – 6:3, 6:2.

Свитолина уступала в первой партии 1-3, но сразу же завладела инициативой на корте, выиграв 8 геймов подряд.

Соперницей украинки по финалу станет китайская теннисистка Пен Шуай, выигравшая в полуфинале у Люции Шафаржовой из Чехии – 6:4, 6:2.

Для Свитолиной – это будет шестой финал на турнирах WTA (седьмой, если учитывать победу украинки на турнире WTA Challenger в Пуне в 2012 году).

Напомним, что на счету Элины четыре титула WTA и один – на соревнованиях категории "WTA challenger".

В случае победы в Тайване Свитолина побьет рекорд украинки Натальи Медведевой по выигранным одиночным титулам WTA.
теннис, Элина Свитолина

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Источник:

sapronov-tennis.org

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