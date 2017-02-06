Свитолина не поднялась в рейтинге WTА, несмотря на победу на Тайване

Ангелина Калинина преодолела почти 100 позиций и поднялась на 318- ю строчку

В понедельник был опубликован обновленный рейтинг WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина, завоевавшая в воскресенье свой 5-й титул WTA, сохранила за собой 13-ю строчку в мировой табели о рангах.

Киевлянка Леся Цуренко на этой неделе занимает 54-е место, Катерина Бондаренко – 82(-1), Катерина Козлова – 99.

Ангелина Калинина преодолела почти 100 позиций и поднялась на 318- ю строчку.

Топ-10 рейтинга WTA на 6 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780

2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7115

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5070

6 (6). Агнешка Радванска (Польша) – 4915

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4720

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915

9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705