Свитолина не поднялась в рейтинге WTА, несмотря на победу на Тайване
Ангелина Калинина преодолела почти 100 позиций и поднялась на 318- ю строчку
В понедельник был опубликован обновленный рейтинг WTA. Первая ракетка Украины Элина Свитолина, завоевавшая в воскресенье свой 5-й титул WTA, сохранила за собой 13-ю строчку в мировой табели о рангах.
Киевлянка Леся Цуренко на этой неделе занимает 54-е место, Катерина Бондаренко – 82(-1), Катерина Козлова – 99.
Ангелина Калинина преодолела почти 100 позиций и поднялась на 318- ю строчку.
Топ-10 рейтинга WTA на 6 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780
2 (2). Анжелик Кербер (Германия) – 7115
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5070
6 (6). Агнешка Радванска (Польша) – 4915
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4720
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915
9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705
Вы сейчас просматриваете новость "Свитолина не поднялась в рейтинге WTА, несмотря на победу на Тайване". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии