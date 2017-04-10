Стаховский преодолел квалификацию в Марракеше и отправился кататься на верблюдах

В основной сетке турнира украинец встретится с экс-пятой ракеткой мира

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский прошел в основную сетку турнира в Марокко с призовым фондом в 540 310 евро.

Наш теннисист победил представителя Казахстана Александр Бублика – 7:5, 6:0.

Первый соперник нашего теннисиста в стартовом матче основного турнира – экс-пятая ракетка мира Томми Робредо, который сейчас находится в рейтинге АТР на 386-м месте.

Воспользовавшись паузой, Стаховский вместе с другими теннисистами отправился в путешествие на верблюдах.

"Али-Баба (он же Григор Димитров) и 40 разбойников, в том числе и я, Борна Чорич и Диего Шварцман", – прокомментировал фото в Instagram Стаховский.