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Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7893/59_main.1484735745.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/59_tn.1484735745.jpg Теннис Причиной послужила травма локтя, которую получила Венус

Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open

Сегодня, 12:35

Причиной послужила травма локтя, которую получила Венус

Венус Уильямс. Фото AFP
Венус Уильямс. Фото AFP

Американские теннисистки Серена и Венус Уильямс были вынуждены сняться с Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Причиной послужила травма локтя, которую получила Венус.

В матче первого круга сестры Уильямс должны были играть против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеа Бабош.

Новыми же соперницами данной пары будут немка Карина Виттефт и румынка Сорана Кирстя.
теннис, Серена Уильямс, Australian Open, Венус Уильямс

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Источник:

Sportbox

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