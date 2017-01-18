Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open
Причиной послужила травма локтя, которую получила Венус
Американские теннисистки Серена и Венус Уильямс были вынуждены сняться с Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.
Причиной послужила травма локтя, которую получила Венус.
В матче первого круга сестры Уильямс должны были играть против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеа Бабош.
Новыми же соперницами данной пары будут немка Карина Виттефт и румынка Сорана Кирстя.
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