Сестры Уильямс снялись с парного турнира Australian Open

Американские теннисистки Серена и Венус Уильямс были вынуждены сняться с Открытого чемпионата Австралии в парном разряде.

Причиной послужила травма локтя, которую получила Венус.

В матче первого круга сестры Уильямс должны были играть против россиянки Анастасии Павлюченковой и венгерки Тимеа Бабош.

Новыми же соперницами данной пары будут немка Карина Виттефт и румынка Сорана Кирстя.