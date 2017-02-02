Сергей Стаховский сыграет в четвертьфинале "челленджера" во Франции

Третья ракетка Украины Сергей Стаховский вышел в четвертьфинал "челленджера" с призовым фондом 43 000 евро в Кемпере, Франция.

В матче второго раунда Стаховский, посеянный под третьим номером, обыграл испанца Энрике Лопеса-Переса со счетом 4:6, 7:5, 6:3. На счету украинца 16 эйсов и 3 двойные ошибки.

Следующим соперником Стаховского станет немец Петер Гойовчик.

Напомним, что в рейтинге АТР Сергей Стаховский занимает 111-е место.