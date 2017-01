Серена Уильямс обыграла сестру в финале Australian Open (фото)

Американка Серена Уильямс в седьмой раз в карьере стала победительницей Отрытого чемпионата Австралии по теннису, который проходит в Мельбурне.

Американская теннисистка, посеянная под вторым номером, в финале турнира переиграла свою старшую сестру Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 21 минуту.

Серена Уильямс ранее становилась победительницей Открытого чемпионата Австралии в 2003, 2005, 2007, 2009-2010 и 2015 годах. Всего для 35-летней теннисистки этот титул стал 72-м в карьере на турнирах WTA в одиночном разряде, включая 23 победы на турнирах Большого шлема.

SHE’S DONE IT! No. 23@serenawilliams is your #AusOpen 2017 women’s singles champion. pic.twitter.com/LC6fpWi3Ik