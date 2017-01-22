Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Australian Open (фото)

Федерер обыграл Нисикори и вышел на Зверева в четвертьфинале Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого в этом году турнира "Большого шлема".

Федерер, получивший 17-й номер посева, обыграл пятую ракетку турнира японца Кэя Нисикори со счетом 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3. Соперники провели на корте 3 часа 24 минуты.

Федерер в четвертьфинале сыграет с немцем Мишей Зверевым, который в 1/8 финала обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея.