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Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Australian Open (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7905/82_main.1485086387.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/82_tn.1485086387.jpg Теннис Федерер обыграл Нисикори и вышел на Зверева в четвертьфинале Australian Open

Роджер Федерер пробился в четвертьфинал Australian Open (фото)

Сегодня, 13:58

Федерер обыграл Нисикори и вышел на Зверева в четвертьфинале Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису – первого в этом году турнира "Большого шлема".

Федерер, получивший 17-й номер посева, обыграл пятую ракетку турнира японца Кэя Нисикори со счетом 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3. Соперники провели на корте 3 часа 24 минуты.

Федерер в четвертьфинале сыграет с немцем Мишей Зверевым, который в 1/8 финала обыграл первую ракетку мира британца Энди Маррея.
теннисист, Australian Open, Роджер Федерер, Кэй Нисикори

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Источник:

AFP

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