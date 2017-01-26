Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Australian Open (фото)

Вчера, 13:35

В четвертьфинале испанец обыграл третью ракетку мира Милоша Раонича

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.

В среду Надаль в четвертьфинале победил третью ракетку мира канадца Милоша Раонича со счетом 6:4, 7:6, 6:4. Во втором сете Раонич не смог реализовать шесть сет-болов.

Напомним, что Надаль в рейтинге АТР занимает девятое место.

В полуфинале Надаль, победитель Australian Open-2009, сыграет с 15-м сеяным болгарином Григором Димитровым.

В другом полуфинале встретятся Роджер Федерер и Стэн Вавринка.
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Источник:

AFP

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