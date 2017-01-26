Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Australian Open (фото)
В четвертьфинале испанец обыграл третью ракетку мира Милоша Раонича
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
В среду Надаль в четвертьфинале победил третью ракетку мира канадца Милоша Раонича со счетом 6:4, 7:6, 6:4. Во втором сете Раонич не смог реализовать шесть сет-болов.
Напомним, что Надаль в рейтинге АТР занимает девятое место.
В полуфинале Надаль, победитель Australian Open-2009, сыграет с 15-м сеяным болгарином Григором Димитровым.
В другом полуфинале встретятся Роджер Федерер и Стэн Вавринка.
Вы сейчас просматриваете новость "Рафаэль Надаль пробился в полуфинал Australian Open (фото)". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии