Ради детей Африки Федерер и Маррей сыграли на воде

Теннисисты разомнулись на плавающем корте в Цюрихе

Роджер Федерер и Энди Маррей сошлись в благотворительной встрече в Цюрихе – Матч для Африки №3. Игре предшествовала разминка на плавающем корте возле моста Квайбрюкке, соединяющего реку Лиммат с Цюрихским озером.

В основной встрече победу одержал Федерер – 6:3, 7:6 (6). На игре, продолжавшейся 1 час 27 минут, присутствовали 11 тысяч зрителей.

Собранные средства – около 2 миллионов евро – пойдут в благотворительный фонд Роджера Федерера. 18-кратный победитель турниров "Большого шлема" оказывает помощь детям Швейцарии, Ботсваны, Малави, Намибии, Замбии, Зимбабве и ЮАР.