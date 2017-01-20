Первые ракетки мира Кербер и Маррей вышли в 1/8 финала "Шлема" в Австралии

Энди Маррей в матча третьего круга обыграл Сэма Куэрри, а Ангелик Кербер одолела Кристину Плишкову

На первом в 2017 году теннисном турнире "Большого шлема" – Australian Open – первые ракетки мира у мужчин и женщин уверенно вышли в четвертый раунд.

Британеу Энди Маррей в матче третьего круга обыграл американца Сэма Куэрри (31-й номер посева) со счетом 6:4, 6:2, 6:4. В следующем раунде Маррей сыграет с представителем Германии Мишей Зверевым.

Немка Ангелик Кербер в поединке третьего круга обыграла чешку Кристину Плишкову со счетом 6:0, 6:4. В следующем раунде Кербер сыграет с американкой Коко Вандевеге.