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Первые ракетки мира Кербер и Маррей вышли в 1/8 финала "Шлема" в Австралии http://www.segodnya.ua/img/article/7900/55_main.1484901317.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/55_tn.1484901317.jpg Теннис Энди Маррей в матча третьего круга обыграл Сэма Куэрри, а Ангелик Кербер одолела Кристину Плишкову

Первые ракетки мира Кербер и Маррей вышли в 1/8 финала "Шлема" в Австралии

Сегодня, 10:34

Энди Маррей в матча третьего круга обыграл Сэма Куэрри, а Ангелик Кербер одолела Кристину Плишкову

Ангелик Кербер и Энди Маррей. Фото AFP
Ангелик Кербер и Энди Маррей. Фото AFP

На первом в 2017 году теннисном турнире "Большого шлема"  – Australian Open – первые ракетки мира у мужчин и женщин уверенно вышли в четвертый раунд.

Британеу Энди Маррей в матче третьего круга обыграл американца Сэма Куэрри (31-й номер посева) со счетом 6:4, 6:2, 6:4. В следующем раунде Маррей сыграет с представителем Германии Мишей Зверевым.

Немка Ангелик Кербер в поединке третьего круга обыграла чешку Кристину Плишкову со счетом 6:0, 6:4. В следующем раунде Кербер сыграет с американкой Коко Вандевеге.
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Источник:

Сегодня|Спорт

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