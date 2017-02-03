Первая ракетка Украины Свитолина с трудом вышла в полуфинал турнира в Тайване
Представительница Туниса дважды подавала на матч в решающей партии
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA International Taiwan Open.
В четвертьфинале в упорном матче харьковчанка, посеянная под первым номером, в напряженной борьбе сломила сопротивление Онс Джабур из Туниса: 6-1 3-6 7-6(4).
Представительница Туниса дважды подавала на матч в решающей партии.
Свитолина отыграла четыре матчбола и более уверенно провела концовку тайбрейка. Украинка реализовала первый же матчбол.
Этот поединок был интересен тем, что в 2010 году Элина Свитолина выиграла в финале юниорского Ролан Гаррос именно у Джабур.
Вы сейчас просматриваете новость "Первая ракетка Украины Свитолина с трудом вышла в полуфинал турнира в Тайване". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии