Первая ракетка Украины Свитолина с трудом вышла в полуфинал турнира в Тайване

Представительница Туниса дважды подавала на матч в решающей партии

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA International Taiwan Open.

В четвертьфинале в упорном матче харьковчанка, посеянная под первым номером, в напряженной борьбе сломила сопротивление Онс Джабур из Туниса: 6-1 3-6 7-6(4).

Представительница Туниса дважды подавала на матч в решающей партии.

Свитолина отыграла четыре матчбола и более уверенно провела концовку тайбрейка. Украинка реализовала первый же матчбол.

Этот поединок был интересен тем, что в 2010 году Элина Свитолина выиграла в финале юниорского Ролан Гаррос именно у Джабур.