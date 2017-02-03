Первая ракетка Украины Свитолина с трудом вышла в полуфинал турнира в Тайване

Сегодня, 13:38

Представительница Туниса дважды подавала на матч в решающей партии

Элина Свитолина. Фото AFP
Элина Свитолина. Фото AFP

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал турнира WTA International Taiwan Open.

В четвертьфинале в упорном матче харьковчанка, посеянная под первым номером, в напряженной борьбе сломила сопротивление Онс Джабур из Туниса: 6-1 3-6 7-6(4).

Представительница Туниса дважды подавала на матч в решающей партии.

Свитолина отыграла четыре матчбола и более уверенно провела концовку тайбрейка. Украинка реализовала первый же матчбол.

Этот поединок был интересен тем, что в 2010 году Элина Свитолина выиграла в финале юниорского Ролан Гаррос именно у Джабур.
теннис, Элина Свитолина

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Источник:

sapronov-tennis.org

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