Первая ракетка Украины Свитолина отдыхает на пляже в Австралии (фото)

Сегодня, 12:06

Украинская спортсменка не смогла выйти в финал турнира в миксте

Элина Свитолина. Фото Instagran
Элина Свитолина. Фото Instagran

Лучшая украинская теннисистка после завершения выступления на Australian Open не спешит покидать Зеленый континент.

Спортсменка решила отдохнуть на пляже в Мельбурне, о чем сообщила на своей странице в Instagram.

"Ветрено, но я не могу жаловаться", – подписала снимок в соцсети девушка.

Напомним, Свитолина покинула одиночный разряд Открытого чемпионата Австралии за шаг до 1/8 финала, а в миксте вылетела в полуфинале.

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теннис, Элина Свитолина

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Источник:

Сегодня|Спорт

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