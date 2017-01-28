Первая ракетка Украины Свитолина отдыхает на пляже в Австралии (фото)
Украинская спортсменка не смогла выйти в финал турнира в миксте
Лучшая украинская теннисистка после завершения выступления на Australian Open не спешит покидать Зеленый континент.
Спортсменка решила отдохнуть на пляже в Мельбурне, о чем сообщила на своей странице в Instagram.
"Ветрено, но я не могу жаловаться", – подписала снимок в соцсети девушка.
Напомним, Свитолина покинула одиночный разряд Открытого чемпионата Австралии за шаг до 1/8 финала, а в миксте вылетела в полуфинале.
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