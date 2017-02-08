Отбывающая дисквалификацию за допинг Мария Шарапова получила специальное приглашение на турнир в Мадриде

Российская теннисистка получила wild card для участия в турнире с призовым фондом почти 5,5 миллионов долларов

Российская теннисистка Мария Шарапова, чья дисквалификация истекает в конце апреля, получила wild card для участия в турнире в Мадриде, призовой фонд которого составляет почти 5,5 миллиона долларов.

Шарапова в июне 2016 года была дисквалифицирована ITF на два года, после того как в ее допинг-пробе были найдены следы мельдония, запрещенного WADA с 1 января 2016 года. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года. Первый матч после дисквалификации Шарапова проведет 26 апреля на турнире в Штутгарте.

"Шарапова попросила приглашение, чтобы сыграть на турнире, и после рассмотрения мы решили предоставить его ей. Мария является одним из лучших игроков за последние 15 лет, а также победительницей нашего турнира. В Мадриде Шарапова всегда играет очень хорошо, и я уверен, что она вернется мотивированной и будет стремиться преуспеть в своих первых турнирах", – заявил директор турнира Маноло Сантана.

Турнир в Мадриде, который Шарапова выигрывала в 2014 году, в этом сезоне пройдет с 5 по 14 мая.