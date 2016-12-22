На некоторых крупных теннисных турнирах не проводились допинг-тесты

Некоторые крупные теннисные турниры 2016 года прошли без допинг-тестирования, сообщает The Times.

В частности, по информации издания, допинг-пробы у участников не брали на турнире серии "Мастерс" в Шанхае, победителем которого стал британец Энди Маррей. В прошедшем сезоне это был самый крупный турнир серии с точки зрения призовых – чемпион получил 1,04 миллиона долларов.

Организаторы турниров обязаны предоставить специальные отдельные комнаты с соответствующим оборудованием, в которых могли бы сдаваться пробы, но часто эти помещения пустуют. Как сообщил изданию знакомый с ситуацией источник, на еще одном крупном турнире пробы не забирались вовсе на протяжении нескольких лет.