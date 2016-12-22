Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
На некоторых крупных теннисных турнирах не проводились допинг-тесты http://www.segodnya.ua/img/article/7819/1_main.1482395886.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/1_tn.1482395886.jpg Теннис Организаторы обязаны предоставить специальные отдельные комнаты с соответствующим оборудованием

На некоторых крупных теннисных турнирах не проводились допинг-тесты

Сегодня, 10:34

Организаторы обязаны предоставить специальные отдельные комнаты с соответствующим оборудованием

Не на всех турнирах берут допинг-пробы. Фото AFP
Не на всех турнирах берут допинг-пробы. Фото AFP

Некоторые крупные теннисные турниры 2016 года прошли без допинг-тестирования, сообщает The Times.

В частности, по информации издания, допинг-пробы у участников не брали на турнире серии "Мастерс" в Шанхае, победителем которого стал британец Энди Маррей. В прошедшем сезоне это был самый крупный турнир серии с точки зрения призовых – чемпион получил 1,04 миллиона долларов.

Организаторы турниров обязаны предоставить специальные отдельные комнаты с соответствующим оборудованием, в которых могли бы сдаваться пробы, но часто эти помещения пустуют. Как сообщил изданию знакомый с ситуацией источник, на еще одном крупном турнире пробы не забирались вовсе на протяжении нескольких лет.
теннис, допинг, Мастерс

Вы сейчас просматриваете новость "На некоторых крупных теннисных турнирах не проводились допинг-тесты". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Р-спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.