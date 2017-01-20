Лучшая украинская теннисистка проиграла четвертой ракетке России (фото)
Элина Свитолина в третьей раунде Australian Open уступила Анастасии Павлюченковой
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии – первого в 2017 году турнира "Большого шлема".
В матче третьего круга Свитолина, посеянная под 11 номером, в упорнейшей борьбе уступила россиянке Анастасии Павлюченковой со счетом 5:7, 6:4, 3:6. Павлюченкова смогла реализовать преимущество только с пятого матчбола.
Анастасия Павлюченкова – четвертая ракетка России, в рейтинге WTA занимает 27-е место, тогда как Элина Свитолина идет на 13-м.
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