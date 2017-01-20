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Лучшая украинская теннисистка проиграла четвертой ракетке России (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7900/47_main.1484899498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7900/47_tn.1484899498.jpg Теннис Элина Свитолина в третьей раунде Australian Open уступила Анастасии Павлюченковой

Лучшая украинская теннисистка проиграла четвертой ракетке России (фото)

Сегодня, 10:04

Элина Свитолина в третьей раунде Australian Open уступила Анастасии Павлюченковой

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не смогла выйти в четвертый раунд Открытого чемпионата Австралии – первого в 2017 году турнира "Большого шлема".

В матче третьего круга Свитолина, посеянная под 11 номером, в упорнейшей борьбе уступила россиянке Анастасии Павлюченковой со счетом 5:7, 6:4, 3:6. Павлюченкова смогла реализовать преимущество только с пятого матчбола.

Анастасия Павлюченкова – четвертая ракетка России, в рейтинге WTA занимает 27-е место, тогда как Элина Свитолина идет на 13-м.

Элина Свитолина, Australian Open, WTA, теннисистка, Анастасия Павлюченкова

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Источники:

Сегодня|Спорт, AFP

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