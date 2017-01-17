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Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина показала, что кушает в Австралии http://www.segodnya.ua/img/article/7889/49_main.1484647057.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/49_tn.1484647057.jpg Теннис В Мельбурне наша теннисистка продолжает выступления на Australian Open

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина показала, что кушает в Австралии

Сегодня, 11:57

В Мельбурне наша теннисистка продолжает выступления на Australian Open

Элина Свитолина на Зеленом континенте. Фото Instagram
Элина Свитолина на Зеленом континенте. Фото Instagram

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в эти дни выступает на турнире "Большого шлема" в Австралии.

В первом круге Australian Open Свитолина обыграла Галину Воскобоеву из Казахстана и теперь сыграет с американкой Джулией Боузрап.

В перерыве между матчами Элина похвасталась в соцсетях, что кушает на Зеленом континенте. В ее меню, орехи, фрукты, ягоды...

‪Thank you @PrahranMarket for this gorgeous basket of goodies ‬

Фото опубликовано Elina Svitolina (@elisvitolina)

Элина Свитолина, Australian Open, теннисистка

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Источник:

Сегодня|Спорт

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