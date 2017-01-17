Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина показала, что кушает в Австралии
В Мельбурне наша теннисистка продолжает выступления на Australian Open
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в эти дни выступает на турнире "Большого шлема" в Австралии.
В первом круге Australian Open Свитолина обыграла Галину Воскобоеву из Казахстана и теперь сыграет с американкой Джулией Боузрап.
В перерыве между матчами Элина похвасталась в соцсетях, что кушает на Зеленом континенте. В ее меню, орехи, фрукты, ягоды...
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