Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина показала, что кушает в Австралии

В Мельбурне наша теннисистка продолжает выступления на Australian Open

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина в эти дни выступает на турнире "Большого шлема" в Австралии.

В первом круге Australian Open Свитолина обыграла Галину Воскобоеву из Казахстана и теперь сыграет с американкой Джулией Боузрап.

В перерыве между матчами Элина похвасталась в соцсетях, что кушает на Зеленом континенте. В ее меню, орехи, фрукты, ягоды...