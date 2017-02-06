Кубок Дэвиса: стали известны все четвертьфинальные пары

Сегодня, 21:05

Последним участником 1/4 финала Мировой группы стала сборная Италии

Последним участником 1/4 финала Мировой группы Кубка Дэвиса стала сборная Италии. Фото AFP
Последним участником 1/4 финала Мировой группы Кубка Дэвиса стала сборная Италии. Фото AFP

Стали известные все четвертьфинальные пары Мировой группы Кубка Дэвиса.

Последним участником 1/4 финала стала сборная Италии, победившая команду Аргентины. Следующим соперником итальянцев будут бельгийцы.

Матчи пройдут 7-9 апреля.

Все пары 1/4 финала Кубка Дэвиса:

Австралия – США
Франция – Великобритания
Сербия – Испания
Италия – Бельгия.

Матчи пройдут 7-9 апреля.
Кубок Дэвиса

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Источник:

РСпорт

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