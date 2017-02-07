Кубок Дэвиса: сборная Украины сыграет с Португалией в Лиссабоне

Матч пройдет 7-9 апреля и определит команду-обладательницу путевки в плей-офф Мировой группы

Как сообщает официальный сайт Федерации тенниса Португалии, матч Второго раунда розыгрыша Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны между сборными Португалии и Украины состоится в столице Португалии Лиссабоне.

Вопрос о том, на какой именно арене и на каком покрытии пройдет поединок, пока остается открытым.

Матч пройдет 7-9 апреля и определит команду-обладательницу путевки в плей-офф Мировой группы.