Кубок Дэвиса: сборная Украины сыграет с Португалией в Лиссабоне

Сегодня, 19:13

Матч пройдет 7-9 апреля и определит команду-обладательницу путевки в плей-офф Мировой группы

В апреле сборная Португалии по теннису примет команду Украины. Фото tenis.pt
В апреле сборная Португалии по теннису примет команду Украины. Фото tenis.pt

Как сообщает официальный сайт Федерации тенниса Португалии, матч Второго раунда розыгрыша Кубка Дэвиса в Первой группе Евро-Африканской зоны между сборными Португалии и Украины состоится в столице Португалии Лиссабоне.

Вопрос о том, на какой именно арене и на каком покрытии пройдет поединок, пока остается открытым.

Матч пройдет 7-9 апреля и определит команду-обладательницу путевки в плей-офф Мировой группы.
Кубок Дэвиса, сборная Украины по теннису

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Источник:

sapronov-tennis.org

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