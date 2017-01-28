Континен и Пирс выиграли Australian Open в парном разряде

Сегодня, 16:48

Это первая победа теннисистов на турнире "Большого шлема"

Пирс и Континен с наградой. Фото AFP
Пирс и Континен с наградой. Фото AFP

Финн Хенти Континен и австралиец Джон Пирс стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

В финале Континен и Пирс, посеянные под 4-м номером, со счетом 7:5, 7:5 переиграли третью пару турнира – американцев Боба и Майка Брайанов.

26-летнего Континен и 28-летний Пирс впервые одержали победу на турнире "Большого шлема".
теннис, Australian Open, Большой шлем

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Источник:

Lenta.ru

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