Континен и Пирс выиграли Australian Open в парном разряде

Это первая победа теннисистов на турнире "Большого шлема"

Финн Хенти Континен и австралиец Джон Пирс стали победителями Открытого чемпионата Австралии по теннису в парном разряде.

В финале Континен и Пирс, посеянные под 4-м номером, со счетом 7:5, 7:5 переиграли третью пару турнира – американцев Боба и Майка Брайанов.

26-летнего Континен и 28-летний Пирс впервые одержали победу на турнире "Большого шлема".