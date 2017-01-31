Катерина Козлова не смогла стать соперницей Элины Свитолиной на турнире на Тайване
Наша теннисистка покинула Taiwan Open после первого круга
Украинская теннисистка Катерина Козлова не сумела пробиться во второй раунд турнира Taiwan Open, с призовым фондом 250 тысяч долларов.
На старте соревнований Козлова в трех сетах проиграла чешке Люси Градецкой – 6:7 (3:7), 6:4, 1:6.
Во втором раунде турнира Градецкая сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.
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