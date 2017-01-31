Катерина Козлова не смогла стать соперницей Элины Свитолиной на турнире на Тайване

Сегодня, 12:38

Наша теннисистка покинула Taiwan Open после первого круга

Катерина Козлова. Фото AFP
Катерина Козлова. Фото AFP

Украинская теннисистка Катерина Козлова не сумела пробиться во второй раунд турнира Taiwan Open, с призовым фондом 250 тысяч долларов.

На старте соревнований Козлова в трех сетах проиграла чешке Люси Градецкой – 6:7 (3:7), 6:4, 1:6.

Во втором раунде турнира Градецкая сыграет против первой ракетки Украины Элины Свитолиной.
теннис, теннисистка, Катерина Козлова

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Сегодня|Спорт

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