Катерина Козлова не смогла стать соперницей Элины Свитолиной на турнире на Тайване

Украинская теннисистка Катерина Козлова не сумела пробиться во второй раунд турнира Taiwan Open, с призовым фондом 250 тысяч долларов.

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