Канадский теннисист со злости запустил мяч в лицо судьи (видео)

17-летний спортсмен не сдержал эмоции в решающем матче 1/8 Кубка Дэвиса против Великобритании

Канадский теннисист Денис Шаповалов был дисквалифицирован в матче Кубка Дэвиса за попадание мячом в лицо арбитра встречи.

В третьем сете решающего матча против британца Кайла Эдмунда 17-летний Шаповалов после проигранного гейма на своей подаче от досады случайно отправил мяч в лицо судьи матча. После этого эпизода канадцу присудили техническое поражение, а сборная Великобритании вышла в 1/4 финала турнира по итогам четырех встреч.

Сам Шаповалов раскаялся в содеянном и попросил прощения за свой поступок. "Мне ужасно стыдно, я чувствую себя ужасно, так как подвел команду. Это было недопустимо", – сказал теннисист.

Позже Международная федерация тенниса (ITF) опубликовала релиз, в котором сообщила, что "абсолютно ясно, что Шаповалов не хотел умышленно причинить травму судье". Отмечается, что арбитр отделался ушибом и отеком глаза.