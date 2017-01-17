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Хорватка Лючич-Барони впервые за 19 лет выиграла матч на Australian Open http://www.segodnya.ua/img/article/7890/6_main.1484653455.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/6_tn.1484653455.jpg Теннис Теннисистка дебютировала в Мельбурне в 1998 году с победы в парном разряде

Хорватка Лючич-Барони впервые за 19 лет выиграла матч на Australian Open

Сегодня, 13:44

Теннисистка дебютировала в Мельбурне в 1998 году с победы в парном разряде

Мирьяна Лючич-Барони. Фото Facebook
Мирьяна Лючич-Барони. Фото Facebook

79-я ракетка мира 34-летняя хорватка Мирьяна Лючич-Барони, в первом круге Australian Open обыгравшая Ван Цян – 4:6, 6:3, 6:4, вышла во второй круг австралийского "Шлема" впервые за 19 лет – с 1998 года, когда дебютировала на турнире.

С 2001-го по 2010-й Лючич-Барони в турнире не участвовала, а начиная с 2011-го сделала это пять раз, каждый проиграв в первом круге.

Интересно, что в 1998 году Мирьяна вместе с Мартиной Хингис выиграли в паре Australian Open, обыграв в финале Наташу Звереву и Линдсей Дэвенпорт.

Во втором АО-2017 Лючич-Барони сыграет с победительницей встречи Агнешки Радванской (3) и Цветаны Пиронковой.
теннис, Australian Open

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