Элина Свитолина пришла на вечеринку теннисисток в ярком желтом платье (фото)

Сегодня, 16:27

Первая ракетка Украины в Тайване: яркий наряд и персональные фанаты

Элина Свитолина. Фото: Facebook
Элина Свитолина. Фото: Facebook

Первая ракетка Украины Элина Свитолина на этой неделе играет на турнире Taiwan Open в Тайбэе. Накануне старта соревнований прошла традиционная вечеринка теннисисток и жеребьевка турнира, на которую Свитолина пришла в элегантном желтом платье.

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В первом раунде турнира в Тайване Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину (6:0, 6:3). Во втором украинка сразится с чешской теннисисткой Луцией Градецкой.

Участники второго раунда турнира в Тайбэе получают $3 400 призовых. В случае выхода в третий раунд – $6 175.

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Также в Тайване у Элины есть персональные фаны:

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платье, Элина Свитолина, теннисистка

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Источники:

Сегодня|Спорт, Facebook

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