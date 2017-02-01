Элина Свитолина пришла на вечеринку теннисисток в ярком желтом платье (фото)
Первая ракетка Украины в Тайване: яркий наряд и персональные фанаты
Первая ракетка Украины Элина Свитолина на этой неделе играет на турнире Taiwan Open в Тайбэе. Накануне старта соревнований прошла традиционная вечеринка теннисисток и жеребьевка турнира, на которую Свитолина пришла в элегантном желтом платье.
В первом раунде турнира в Тайване Свитолина обыграла россиянку Евгению Родину (6:0, 6:3). Во втором украинка сразится с чешской теннисисткой Луцией Градецкой.
Участники второго раунда турнира в Тайбэе получают $3 400 призовых. В случае выхода в третий раунд – $6 175.
Также в Тайване у Элины есть персональные фаны:
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