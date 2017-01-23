Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости тенниса
Болельщик перепутал Вавринку и Федерера во время матча (видео) http://www.segodnya.ua/img/article/7907/17_main.1485155159.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/17_tn.1485155159.jpg Теннис Теннисист подшутил над незадачливым фанатом

Болельщик перепутал Вавринку и Федерера во время матча (видео)

Сегодня, 12:40

Теннисист подшутил над незадачливым фанатом

Стэн Вавринка. Фото AFP
Стэн Вавринка. Фото AFP

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, занимающий четвертое место в рейтинге АТР, исправил болельщика во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии с итальянцем Андреасом Сеппи.

Болельщик на матче Вавринка – Сеппи выкрикнул: "Вперед, Роджер!", на что швейцарец отреагировал: "Он не здесь, он на арене Рода Лэйвера!", чем вызвал смех на трибунах.

Вавринка обыграл Сеппи – 7:6, 7:6, 7:6, в параллельном матче Федерер (оказался сильнее пятой ракетки мира Кеи Нисикори – 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.
Australian Open, Большой шлем, Стэн Вавринка

Вы сейчас просматриваете новость "Болельщик перепутал Вавринку и Федерера во время матча (видео)". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

Источники:

Lenta.ru, YouTube

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.