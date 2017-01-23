Болельщик перепутал Вавринку и Федерера во время матча (видео)

Швейцарский теннисист Стэн Вавринка, занимающий четвертое место в рейтинге АТР, исправил болельщика во время матча четвертого круга Открытого чемпионата Австралии с итальянцем Андреасом Сеппи.

Болельщик на матче Вавринка – Сеппи выкрикнул: "Вперед, Роджер!", на что швейцарец отреагировал: "Он не здесь, он на арене Рода Лэйвера!", чем вызвал смех на трибунах.

Вавринка обыграл Сеппи – 7:6, 7:6, 7:6, в параллельном матче Федерер (оказался сильнее пятой ракетки мира Кеи Нисикори – 6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3.