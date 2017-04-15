Знаменитая горнолыжница на море делает планку в бикини

Линдси Вонн проводит время на островах вместе с игроком в крикет

Известная горнолыжница 32-летняя американка Линдси Вонн на своей странице в Instagram продолжает делиться фотографиями с отдыха на островах Теркс и Кайкос. Спортсменка проводит время после тяжелого сезона со своим бойфрендом – южноафриканским игроком в крикет Кенаном Смитом. Они наслаждаются компанией друг друга, влавают, пробуют дайвинг и не забывают про тренировки.

Линдси и Кенан на берегу океана провели разминку, сделав упражнение "планка":

Линдси Вонн в бикини и с новым бойфрендом отдыхает на островах в океане

Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира в общем зачете и двукратная чемпионка мира. В этом году заявила, что на Олимпиаде-2018 хочет соревноваться с мужчинами. В этом году Вонн завоевала "бронзу" чемпионата мира.

Ранее сегодня спортсменка порадовала подписчиков фотографией топлесс, на которой Вонн стоит на голове.