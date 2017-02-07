Знаменитая биатлонистка Магдалена Нойнер – за отстранения сборных из-за допинга целиком

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону немка Магдалена Нойнер, завершившая спортивную карьеру в 2012 году, поддержала призыв отстранять в полном составе национальные сборные, в которых есть систематические проблемы с допингом.

Чемпионат мира по биатлону-2017: расписание гонок и трансляций

В январе в итальянской Антерсельве прошло экстренное заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) по результатам расследования рабочей группы организации по поводу доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена. На заседании было принято решение закрыть дела в отношении 22 из 29 российских биатлонистов, подозреваемых в употреблении допинга, из-за отсутствия доказательств.

В то же время стало известно, что более 170 спортсменов направили письмо в IBU по итогам встречи на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге с призывом к более строгой реакции после ряда допинговых скандалов. 8 февраля должен пройти внеочередной конгресс IBU, на котором ожидается внесение изменений в антидопинговые правила.

"Прозвучали требования отстранять целиком национальные сборные, в которых есть систематические проблемы с допингом. Это правильный путь, в противном случае ничего не изменится, что будет трагедией для 98% спортсменов, которые достигают успехов честным путем", – сказала Нойнер, чьи слова приводит sport1.de со ссылкой на газету Stuttgarter Zeitung.

Кроме того, 12-кратная чемпионка мира положительно оценила готовность лидера мирового современного биатлона француза Мартена Фуркада бойкотировать соревнования, если IBU не примет решений по допинговому вопросу.