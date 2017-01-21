В США вышел новый фильм о применении допинга российскими спортсменами

Премьера фильма "Икар", в котором бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил, что считает невозможным победить на Олимпийских играх без применения фармакологии, состоялась в пятницу на кинофестивале "Санденс" в США.

Фильм снял американский режиссер и велогонщик-любитель Брайан Фогель. По сценарию картины Фогель намерен доказать, что приняв анаболические стероиды и другие запрещенные вещества, он смог улучшить свои результаты, при этом обойдя проверку антидопинговых служб. Для этого ему понадобился соучастник, которым стал Родченков. В итоге сюжет фильма поворачивается в сторону нарушений Россией антидопинговых правил.

Родченков по ходу фильма признается, что создал в России государственную систему покрытия применения допинга спортсменами, благодаря которой россияне завоевали 13 золотых медалей на Олимпиаде в Сочи.

"Я не верю, что можно выиграть Олимпийские игры без какой-либо фармакологии", – говорит Родченков.

В фильме Родченков сравнивает себя с бывшим сотрудником американских спецслужб Эдвардом Сноуденом, передавшим СМИ ряд секретных материалов о программах слежки спецслужб США и Великобритании в интернете. Сноуден после публикации данных оказался в России, где получил вид на жительство.

Американское издание New York Times в мае 2016 года опубликовало высказывания Родченкова, который утверждал, что минимум 15 российских спортсменов, выигравших медали в Сочи, были частью "допинговой программы" России, направленной на доминирование на домашних Играх-2014. По итогам расследования комиссия WADA обвинила Россию в существовании государственной системы, скрывающей применение допинга атлетами. В июле Виталий Мутко, занимавший на тот момент пост министра спорта РФ, заявил, что злоупотребления Родченкова на посту главы московской антидопинговой лаборатории нельзя приравнивать к государственной политике в области спорта.