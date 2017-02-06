У лучшего игрока Супербоула-2017 украли форму

Том Брэди остался без экипировки после финального матча

Игровая форма распасовщика "Нью-Ингленд" Тома Брэди была украдена из раздевалки после Супербоула.

"Пэтриотс" победили "Атланту Фэлконс" со счетом 34:28 в овертайме финального матча NFL, проигрывая по ходу встречи 25 очков. Брэди был признан самым ценным игроком Супербоула. Для него это уже пятый чемпионский титул.

- Она была тут, я точно знаю, где я ее оставил, – возмущается Брэди. – Это нехорошо. Скоро она будет на Ebay, я уверен.