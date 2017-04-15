Стоя на голове топлесс: Линдси Вонн удивила фотографией в соцсети

Сегодня, 11:39

Знаменитая горнолыжница отдыхает на островах Теркс и Кайкос

Линдси Вонн. Фото Instagram
Линдси Вонн. Фото Instagram

Знаменитая американская горнолыжница 32-летняя Линдси Вонн на своей странице в Instagram продолжает делиться фотографиями с пляжного отдыха на островах Теркс и Кайкос. Там спортсменка проводит время после тяжелого сезона со своим бойфрендом – южноафриканским игроком в крикет Кенаном Смитом.

Линдси Вонн в бикини и с новым бойфрендом отдыхает на островах в океане

Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира в общем зачете и двукратная чемпионка мира. В этом году заявила, что на Олимпиаде-2018 хочет соревноваться с мужчинами. В этом году Вонн завоевала "бронзу" чемпионата мира.

Сегодня спортсменка порадовала подписчиков фотографией топлесс, на которой Вонн стоит на голове. За 11 часов фото собрало почти 50 тысяч "лайков":

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Также Линдси Вонн с бойфрендом уже сходили на дайвинг:

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Источник:

Сегодня|Спорт

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