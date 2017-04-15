Стоя на голове топлесс: Линдси Вонн удивила фотографией в соцсети

Знаменитая американская горнолыжница 32-летняя Линдси Вонн на своей странице в Instagram продолжает делиться фотографиями с пляжного отдыха на островах Теркс и Кайкос. Там спортсменка проводит время после тяжелого сезона со своим бойфрендом – южноафриканским игроком в крикет Кенаном Смитом.

Линдси Вонн в бикини и с новым бойфрендом отдыхает на островах в океане

Линдси Вонн – олимпийская чемпионка 2010 года в скоростном спуске, обладательница четырех Кубков мира в общем зачете и двукратная чемпионка мира. В этом году заявила, что на Олимпиаде-2018 хочет соревноваться с мужчинами. В этом году Вонн завоевала "бронзу" чемпионата мира.

Сегодня спортсменка порадовала подписчиков фотографией топлесс, на которой Вонн стоит на голове. За 11 часов фото собрало почти 50 тысяч "лайков":

Также Линдси Вонн с бойфрендом уже сходили на дайвинг: