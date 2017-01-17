Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону
На континентальное первенство поедет олимпийская чемпионка Юлия Джима
С 25 по 29 января в польских Душниках-Здруй пройдет чемпионат Европы по биатлону. Сборная Украины будет представлена в таком составе.
Женщины: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Яна Бондарь.
Мужчины: Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.
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