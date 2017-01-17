Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону

С 25 по 29 января в польских Душниках-Здруй пройдет чемпионат Европы по биатлону. Сборная Украины будет представлена в таком составе.

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