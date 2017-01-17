Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости спорта Новости спорта
Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону http://www.segodnya.ua/img/article/7889/20_main.1484643296.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7889/20_tn.1484643296.jpg Другие На континентальное первенство поедет олимпийская чемпионка Юлия Джима

Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону

Сегодня, 10:53

На континентальное первенство поедет олимпийская чемпионка Юлия Джима

Юлия Джима едет на чемпионат Европы. Фото AFP
Юлия Джима едет на чемпионат Европы. Фото AFP

С 25 по 29 января в польских Душниках-Здруй пройдет чемпионат Европы по биатлону. Сборная Украины будет представлена в таком составе.

Женщины: Юлия Джима, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Юлия Журавок, Яна Бондарь.

Мужчины: Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Владимир Семаков, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко.
биатлон, Чемпионат Европы, Яна Бондарь, Ирина Варвинец, Анастасия Меркушина, Артем Тищенко, Александр Жирный, Виталий Кильчицкий, Юлия Журавок, Владимир Семаков, Руслан Ткаленко

Вы сейчас просматриваете новость "Стал известен состав сборной Украины на чемпионат Европы по биатлону". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Федерация биатлона Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.