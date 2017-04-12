Сьон подаст заявку на проведение Олимпиады-2026

Сегодня, 12:46

Город претендовал на Игры-2006, но проиграл Турину

Вид на Сьон. Фото SwissInfo
Вид на Сьон. Фото SwissInfo

Национальный олимпийский комитет Швейцарии утвердил заявку Сьона на проведение Олимпийских игр 2026 года.

Городу будет предоставлено 8 миллионов швейцарских франков из резерва НОК страны на финансирование первого этапа отбора претендентов.

В комитете отметили, что следующим шагом будет обращение к правительству страны с просьбой о поддержке швейцарской заявки. Не исключено, что правительство проведет референдум в кантоне, чтобы узнать мнение населения.

Сьон ранее претендовал на Олимпиаду-2006, но проиграл тогда Турину. 

Интересно, что ранее жители швейцарского Давоса высказались против проведения у них зимних Олимпийских игр.
Олимпиада-2026

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