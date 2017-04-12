Сьон подаст заявку на проведение Олимпиады-2026
Город претендовал на Игры-2006, но проиграл Турину
Национальный олимпийский комитет Швейцарии утвердил заявку Сьона на проведение Олимпийских игр 2026 года.
Городу будет предоставлено 8 миллионов швейцарских франков из резерва НОК страны на финансирование первого этапа отбора претендентов.
В комитете отметили, что следующим шагом будет обращение к правительству страны с просьбой о поддержке швейцарской заявки. Не исключено, что правительство проведет референдум в кантоне, чтобы узнать мнение населения.
Сьон ранее претендовал на Олимпиаду-2006, но проиграл тогда Турину.
Интересно, что ранее жители швейцарского Давоса высказались против проведения у них зимних Олимпийских игр.
Вы сейчас просматриваете новость "Сьон подаст заявку на проведение Олимпиады-2026". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии