Сьон подаст заявку на проведение Олимпиады-2026

Город претендовал на Игры-2006, но проиграл Турину

Национальный олимпийский комитет Швейцарии утвердил заявку Сьона на проведение Олимпийских игр 2026 года.

Городу будет предоставлено 8 миллионов швейцарских франков из резерва НОК страны на финансирование первого этапа отбора претендентов.

В комитете отметили, что следующим шагом будет обращение к правительству страны с просьбой о поддержке швейцарской заявки. Не исключено, что правительство проведет референдум в кантоне, чтобы узнать мнение населения.

Сьон ранее претендовал на Олимпиаду-2006, но проиграл тогда Турину.

Интересно, что ранее жители швейцарского Давоса высказались против проведения у них зимних Олимпийских игр.