Шесть фактов о самом ценном игроке Супербоула-2017

Супербоул-2017 выиграла команда "Нью-Ингленд Пэтриотс", в овертайме победив "Атланту Фэлконс" – 34:28 (0:0, 3:21, 6:7, 19:0, 6:0).

Квотербек "Пэтриотс" Том Брэди был признан самым ценным игроком Супербоула в четвертый раз в своей карьере.

ШЕСТЬ ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ТОМА БРЭДЛИ

1. ПЯТЬ КОЛЕЦ ПАТРИОТА

Том Брэди на драфте-2000 был выловлен из корзины новичков только в 6-м раунде! Но уже во втором сезоне в "Пэтриотс" превратился в игрока старта. Заменив травмированного Дрю Бледсо, в 2002-м прыткий Брэди привел клуб к победе в 36-м Супербоуле. А потом взял с "Патриотами" еще 4 чемпионских перстня. Том – первый квотербек, выигравший 5 кубков. По титулам он пока делит рекорд с защитником Чарльзом Хэйли, но "Пэтриотс" рассчитывают, что 39-летний Брэди на уровне отыграет еще от трех до пяти сезонов. За последний он получил почти $29 млн.



2. СКАНДАЛ НА МИЛЛИОН И БАН

"Нью-Ингленд" считается чуть ли не самым ненавистным клубом НФЛ. Во многом благодаря грязным приемчикам. В 2007-м коуч "патриотов" Бил Беличик заплатил $500 000 штрафа за подсматривание с помощью видеокамер за сигналами "Нью-Йорк Джетс" в защите. А в январе-2015-го разразился новый скандал уже с участием Брэди. Тома обвинили в умышленном сдувании мячей в финале Американской конференции против "Индианаполиса". Мол, сдутый мяч легче закручивать при броске и легче обхватывать. Том все опровергал. Но клуб заплатил миллион баксов штрафа, а Тома отстранили на 4 игры нового сезона, мол, был "скорее осведомлен, чем нет" о мухлеже.



3. ПОДАРОК НА РОЖДЕСТВО

Женской аудитории Брэди известен, как муж топ-модели Жизель Бюндхен – "ангел" Victoria’s Secret и любимица таких модных брендов, как Dolce&Gabbana, Versace, Valentino. В 2005-м после пяти лет романа она ушла от голливудского ловеласа Леонардо ДиКаприо. А пару лет спустя на вечеринке перед Рождеством встретила Тома, едва порвавшего со звездой фильма "Я – робот" Бриджет Мойнэхэн. Актриса родила Брэди сына, и футболист присутствовал на родах, но в 2009-м пошел под венец с Жизель. Пара живет в доме за $20 000 млн и воспитывает сына и дочь.



4. ДУЭЛЬ С ДЖОРДАНОМ

Брэди любит баскетбол. Летом, используя свой авторитет, он помогал "Бостону" вербовать 28-летнего Кевина Дюранта, ставшего свободным агентом. Но Кевин выбрал "Голден Стэйт". А пару лет назад в межсезонье на Багамах Том сыграл в баскетбол с Майклом Джорданом.



5. БАНКИР НА КАНИКУЛАХ

Том – парень неглупый. Несмотря на спортивные перспективы, он пытался попробовать себя и в финансовой сфере. Получая образование в университете Мичигана, который окончил и 38-й президент США Джеральд Форд, на летних каникулах в 1998 и 1999 годах футболист стажировался в Merrill Lynch – крупном американском инвестиционном банке.



6. КАМЕО С УОЛБЕРГОМ

Победы Брэди привлекли к нему внимание людей из киноиндустрии. В 2009-м его пригласили сыграть себя в сериале "Красавцы", а в 2015-м в комедии "Третий лишний-2" с Марком Уолбергом. Образ квотербека использовался в мультсериалах "Симпсоны", "Гриффины" и "Южный парк".