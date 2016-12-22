Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Пять украинских шахматисток получили право сыграть на чемпионате мира http://www.segodnya.ua/img/article/7820/84_main.1482415292.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7820/84_tn.1482415292.jpg Другие Турнир пройдет по нокаут-системе в Тегеране с 10 февраля

Пять украинских шахматисток получили право сыграть на чемпионате мира

Сегодня, 15:57

Турнир пройдет по нокаут-системе в Тегеране с 10 февраля

Экс-чемпионка мира Мария Музычук. Фото ФИДЕ
Экс-чемпионка мира Мария Музычук. Фото ФИДЕ

Международная федерация шахмат опубликовала список спортсменок, которые получили право сыграть на чемпионате мира по нокаут-системе в Тегеране с 10 февраля следующего года.

Таких участниц на сегодняшний день 62, еще двух выберет лично президент ФИДЕ.

В списке пять представительниц Украины – Анна Музычук, Мария Музычук, Наталия Букса, Наталия Жукова, Инна Гапоненко.
шахматы, чемпионат мира

Вы сейчас просматриваете новость "Пять украинских шахматисток получили право сыграть на чемпионате мира". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.