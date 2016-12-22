Пять украинских шахматисток получили право сыграть на чемпионате мира
Турнир пройдет по нокаут-системе в Тегеране с 10 февраля
Международная федерация шахмат опубликовала список спортсменок, которые получили право сыграть на чемпионате мира по нокаут-системе в Тегеране с 10 февраля следующего года.
Таких участниц на сегодняшний день 62, еще двух выберет лично президент ФИДЕ.
В списке пять представительниц Украины – Анна Музычук, Мария Музычук, Наталия Букса, Наталия Жукова, Инна Гапоненко.
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