Пять украинских шахматисток получили право сыграть на чемпионате мира

Турнир пройдет по нокаут-системе в Тегеране с 10 февраля

Международная федерация шахмат опубликовала список спортсменок, которые получили право сыграть на чемпионате мира по нокаут-системе в Тегеране с 10 февраля следующего года.

Таких участниц на сегодняшний день 62, еще двух выберет лично президент ФИДЕ.

В списке пять представительниц Украины – Анна Музычук, Мария Музычук, Наталия Букса, Наталия Жукова, Инна Гапоненко.