Олег Верняев поплавал в озере при температуре ноль градусов

Сегодня, 15:27

Украинский гимнаст отдохнул после выступлений в Исландии

Олег Верняев возле кратера вулкана. Фото Instagram
Олег Верняев возле кратера вулкана. Фото Instagram

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев успешно выступил на соревнованиях в Исландии. Наш гимнаст выиграл семь наград, из них пять золотых.

А в свободное время Олег искупался в геотермальном озере Голубая лагуна. Здесь температура воды в среднем 38-40 градусов.

"Хочу передать привет всем в Киев и узнать как там у вас дела? Не холодно? У нас 0 градусов", – подписал фото в соцсетях Верняев.

"Ну как бы завтра -14. А до четверга обещают -22. Жара прям", – тут же ответили друзья гимнаста.
Исландия, олимпийский чемпион, гимнаст, Олег Верняев

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Сегодня|Спорт

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