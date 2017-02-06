Олег Верняев поплавал в озере при температуре ноль градусов

Олимпийский чемпион Рио-2016 Олег Верняев успешно выступил на соревнованиях в Исландии. Наш гимнаст выиграл семь наград, из них пять золотых.

А в свободное время Олег искупался в геотермальном озере Голубая лагуна. Здесь температура воды в среднем 38-40 градусов.

"Хочу передать привет всем в Киев и узнать как там у вас дела? Не холодно? У нас 0 градусов", – подписал фото в соцсетях Верняев.

"Ну как бы завтра -14. А до четверга обещают -22. Жара прям", – тут же ответили друзья гимнаста.