Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Италии
Лучший украинский результат – 18-е место Сергей Семенова
На шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве прошла гонка с массовым стартом у мужчин.
Победу одержал норвежец Йоханнес Бе, который финишировал без промахов с результатом 37 минут 4,3 секунды. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (1 промах; +3,7 секунды), третьим – россиянин Антон Шипулин (1 промах, +21,7 сек.).
Лучший украинский результат – 18-е место Сергей Семенова.
Результаты масс-старта:
1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0+0+0) 37:04.3
2. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) +3.7
3. Антон Шипулин (0+1+0+0) +21.7
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18. Сергей Семенов (1+0+1+0) +1:57.3
22. Дмитрий Пидручный (0+0+3+0) +2:37.4
25. Владимир Семаков (0+0+2+1) +2:52.2
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