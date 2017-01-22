Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве прошла гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бе, который финишировал без промахов с результатом 37 минут 4,3 секунды. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (1 промах; +3,7 секунды), третьим – россиянин Антон Шипулин (1 промах, +21,7 сек.).

Лучший украинский результат – 18-е место Сергей Семенова.

Результаты масс-старта:

1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0+0+0) 37:04.3

2. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) +3.7

3. Антон Шипулин (0+1+0+0) +21.7

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18. Сергей Семенов (1+0+1+0) +1:57.3

22. Дмитрий Пидручный (0+0+3+0) +2:37.4

25. Владимир Семаков (0+0+2+1) +2:52.2