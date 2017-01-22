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Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Италии http://www.segodnya.ua/img/article/7905/71_main.1485082797.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7905/71_tn.1485082797.jpg Другие Лучший украинский результат – 18-е место Сергей Семенова

Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

Сегодня, 12:59

Лучший украинский результат – 18-е место Сергей Семенова

Лучший украинский результат - 18-е место Сергей Семенова. Фото AFP
Лучший украинский результат - 18-е место Сергей Семенова. Фото AFP

На шестом этапе Кубка мира по биатлону в итальянской Антхольц-Антерсельве прошла гонка с массовым стартом у мужчин.

Победу одержал норвежец Йоханнес Бе, который финишировал без промахов с результатом 37 минут 4,3 секунды. Вторым стал француз Кентен Фийон Майе (1 промах; +3,7 секунды), третьим – россиянин Антон Шипулин (1 промах, +21,7 сек.).

Лучший украинский результат – 18-е место Сергей Семенова.

Результаты масс-старта:

1. Йоханнес Тингнес Бе (0+0+0+0) 37:04.3
2. Кантен Фийон Майе (1+0+0+0) +3.7
3. Антон Шипулин (0+1+0+0) +21.7
...
18. Сергей Семенов (1+0+1+0) +1:57.3
22. Дмитрий Пидручный (0+0+3+0) +2:37.4
25. Владимир Семаков (0+0+2+1) +2:52.2
Кубок мира по биатлону, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный, масс-старт, биатлонист, Антон Шипулин, Владимир Семаков, Йоханнес Бе

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Источник:

Сегодня|Спорт

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