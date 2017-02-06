НОК открыл голосование за претендентов на спортивный "Оскар"

Сегодня, 13:59

Голосование продлится с 6 по 15 февраля включительно

Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан. Фото AFP
Двукратный олимпийский чемпион Юрий Чебан. Фото AFP

Уже в одиннадцатый раз НОК Украины совместно с Министерством молодежи и спорта Украины будет проводить Всеукраинскую церемонию "Герои спортивного года".

"Герои спортивного года" – это национальный спортивный "Оскар", призван определить и наградить лучших спортсменов, тренеров, команды, специалистов по всем видам спорта.

Лучших выбирают путем тайного голосования Украинской Академией спорта, куда входят легенды спорта, а также "Народным выбором", где победителя будут выбирать болельщики и любители спорта. Голосование продлится с 6 по 15 февраля включительно.

Сделать свой выбор можно на официальном сайте НОК Украины и в группах в социальных сетях.

Претенденты в номинации "Лучший спортсмен года"-2016:

АБРАМЕНКО АЛЕКСАНДР – победитель Кубка мира и обладатель Малого Хрустального Глобуса по фристайлу (лыжная акробатика)

БЕЛЕНЮК ЖАН – серебряный призер Олимпийских игр, чемпион Европы по греко-римской борьбе (85кг)

БОНДАРЕНКО БОГДАН – бронзовый призер олимпийских игр по легкой атлетике (прыжки в высоту)

ВЕРНЯЕВ ОЛЕГ – чемпион и серебряный призер олимпийских игр по спортивной гимнастике (упражнения на брусьях, многоборье), чемпион и серебряный призер чемпионата Европы (опорный прыжок, упражнения на брусьях)

КУЛИШ СЕРГЕЙ – серебряный призер олимпийских игр по пулевой стрельбе (пневматическая винтовка, 10 м)

СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ – бронзовый призер чемпионата мира по биатлону (спринт), обладатель малого хрустального глобуса (индивидуальные гонки)

ТИМОЩЕНКО ПАВЕЛ – серебряный призер олимпийских игр по современному пятиборью;

ЧЕБАН ЮРИЙ – чемпион олимпийских игр по гребле на каноэ (200м)

Претенденты в номинации "Лучшая спортсменка года"-2016:

БАСОВА ЛЮБОВЬ – чемпионка Европы по велотреку (кейрин), призер этапов Кубка мира; Деха Ирина – чемпионка Европы по тяжелой атлетике (75 кг)

КОСТЕВИЧ ЕЛЕНА – чемпионка Европы по пулевой стрельбе, бронзовый призер Финала Кубка мира (пневматический пистолет)

МАРЧЕНКО ВЕРОНИКА – чемпионка Европы по стрельбе из лука в индивидуальном и командном первенствах;

ПРИЩЕПА НАТАЛЬЯ – чемпионка Европы по легкой атлетике (бег на 800 м)

ПРОКОПЧУК ЮЛИЯ – чемпионка Европы по прыжкам в воду (вышка, 10 м);

РИЗАТДИНОВА АННА – бронзовый призер Олимпийских игр, бронзовый призер чемпионата Европы по художественной гимнастике;

ХАРЛАН ОЛЬГА – серебряный призер Олимпийских игр по фехтованию на саблях в командном первенстве, бронзовый призер в индивидуальном первенстве, бронзовый призер чемпионата Европы в индивидуальной и командной первенствах.
НОК Украины, Елена Костевич, Сергей Семенов, Анна Ризатдинова, Ольга Харлан, Юрий Чебан, Богдан Бондаренко, Юлия Прокопчук, Олег Верняев, Александр Абраменко, Жан Беленюк, Павел Тимощенко, Наталья Прищепа, Сергей Кулиш, Вероника Марченко, Любовь Басова

Вы сейчас просматриваете новость "НОК открыл голосование за претендентов на спортивный "Оскар"". Другие Новости спорта смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

НОК Украины

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Биатлон

Фото biathlon.com.ua

Украина огласила состав на чемпионат мира по биатлону

Сегодня, 13:37

В рамках соревнования запланировано 11 гонок: по пять женских и мужских, а также одна смешанная эстафета.

Другие

Богдан Бондаренко. Фото AFP

Цель на сезон у Богдана Бондаренко - чемпионат мира в августе

2 Февраля, 21:56

Легкоатлет признан лучшим спортсменом Харьковской области

Другие

Жан Беленюк. Фото Instagram

"Милота года": брутальный борец Жан Беленюк спит с плюшевым мишкой

26 Января, 16:37

Борец греко-римского стиля показал, как лежит в кровати с мягкой игрушкой

Другие

Жан Беленюк. Фото Instagram

"Интеллигент добрался до балета": борец Жан Беленюк пришел в оперу

24 Января, 22:41

Серебряный медалист Олимпиады-2016 сходил на балет "Мастер и Маргарита"

Другие

Геннадий Сартинский

Тренер Верняева: "Нам никто не дает золотые слитки"

24 Января, 08:46

Наставник олимпийского чемпиона и лучший тренер страны 2015 года Геннадий Сартинский - о приглашении из Исландии, прыжке будущего от Радивилова и снарядах времен Очакова

Биатлон

Лучший украинский результат - 18-е место Сергей Семенова. Фото AFP

Норвежец Бе выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Италии

22 Января, 12:59

Лучший украинский результат - 18-е место Сергей Семенова

Другие

Сергей Семенов после гонки. Фото biathlon.com.ua

Сергей Семенов: "На последнем выстреле мне не хватило дыхания"

21 Января, 09:37

Наш спортсмен завоевал бронзовую медаль на этапе Кубка мира

Другие

Финиш Сергея Семенова. Фото AFP

Как Сергей Семенов "бронзу" Кубка мира добывал

20 Января, 18:12

Видео стрельбы и финиша Сергея Семенова на этапе Кубка мира в Италии

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования